Дружківці надають підтримку мешканці міста-побратима зі США

Привітання від мешканців Дружківської громади американському місту-побратиму підписує голова міської військової адміністрації Сергій Боєвський. Фото: Дружківська ГВА

Начальник Дружківської міської військової адміністрації Сергій Боєвський зустрівся з представниками міста-побратима Ріджфілда зі штату Коннектикут, США: засновником Благодійного фонду Ukraine Aid Internationa Маршаллом Майєром та операційним директором Богданом Шестопаловим. Про це повідомили у Дружківській ГВА.

Благодійний фонд Ukraine Aid Internationa докладає значних зусиль та постійно працює з надання допомоги народу України. З цією метою Фондом було налагоджено домовленість про співпрацю між дев'ятьма містами-побратимами з України та США.

На зустрічі обговорювалися питання поточної ситуації у Дружківській громаді, плани на майбутнє та шляхи подальшої співпраці Дружківки та Ріджфілда.

Маршалл Майєр передав привітання дружківчанам від мешканців Ріджфілда, запевнив в абсолютній підтримці у цей нелегкий час, а також вручив керівнику Дружківської громади подарунок – гобелен із емблемою міста та знаковими спорудами Ріджфілда.

Сергій Боєвський наголосив на важливості місії, яку місто-побратим здійснює для українського народу. Від імені мешканців Дружківської громади він подякував гостям за підтримку, побажав процвітання Ріджфілду та висловив надію на майбутню успішну співпрацю.

Договір про партнерство та встановлення дружніх зв'язків з американським містом Реджфілд було підписано у Дружківці у травні поточного року.