В Украине нехватка психологов и рабочих

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, в нашей стране возникла нехватка рабочих, которые могут заменить мобилизованных воинов. Об этом в эфире «Єдиних новин» рассказал Сергей Марченко, основатель рекрутингового агентства «Борщ» и эксперт рынка труда.



«На рынке труда сейчас не просто дефицит, а серьезный дисбаланс. У нас очень сильно не хватает рабочих рук. Недавно сайты по поиску работ опубликовали информацию о количестве вакансий. К примеру, на одном только сайте сейчас 100 000 вакансий. И эти 100 000 больше, чем было до вторжения, чем было в относительно мирное время», — отмечает Сергей Марченко.



По его словам, у многих работодателей существенные проблемы с наймом. Оставшиеся в Украине бизнесы – они работают, но очень много людей уехало. В основном это были украинцы экономически активного трудоспособного возраста.



С момента вторжения оккупанта, в Украине выросла в 2,5 раза потребность в психологах, не хватает также кадров в промышленности.



«Не хватает рабочих в компаниях-релокантах, выехавших из Харьковщины, Херсонщины и Днепропетровщины на запад. Я бы отметил, что традиционно себя нормально чувствуют компании, связанные с IT-бизнесом и много вакансий в продажах – треть предложенных работ на онлайн платформах по поиску занятости», — заверил эксперт рынка труда.



Напомним, несмотря на десятки российских ударов «Укроборонпром» нарастил производство.