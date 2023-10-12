В Україні нестача психологів та робочих

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в нашій країні виникла нестача робітників, які можуть замінити мобілізованих воїнів. Про це в ефірі «Єдиних новин» розповів Сергій Марченко, засновник рекрутингової агенції «Борщ» та експерт ринку праці.



«На ринку праці зараз не просто дефіцит, а серйозний дисбаланс. У нас дуже не вистачає робочих рук. Нещодавно сайти пошуку робіт опублікували інформацію про кількість вакансій. Наприклад, на одному лише сайті зараз 100 000 вакансій. І ці 100 000 більше, ніж було до вторгнення, ніж було в мирний час», — зазначає Сергій Марченко.



За його словами, у багатьох роботодавців суттєві проблеми із наймом. Бізнеси, що залишилися в Україні – вони працюють, але дуже багато людей поїхало. Переважно це були українці економічно активного працездатного віку.



З моменту вторгнення окупанта, в Україні зросла у 2,5 раза потреба у психологах, не вистачає також кадрів у промисловості.



«Не вистачає робітників у компаніях-релокантах, які виїхали з Харківщини, Херсонщини та Дніпропетровщини на захід. Я відзначив би, що традиційно себе нормально почувають компанії, пов'язані з IT-бізнесом і багато вакансій у продажах – третина запропонованих робіт на онлайн платформах з пошуку зайнятості», — запевнив експерт ринку праці.



Нагадаємо, попри десятки російських ударів, «Укроборонпром» наростив виробництво.