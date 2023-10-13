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Количество погибших в Израиле украинцев возросло до 12 человек — посольство

13 октября 2023, 17:25

Количество погибших в Израиле украинцев возросло до 12 человек — посольство

Двенадцать граждан Украины погибли в Израиле, 8 украинцев считаются пропавшими без вести, сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в посольстве Украины в Государстве Израиль.

Согласно последним данным, в Израиле в результате атаки ХАМАС погибли 18 граждан США, 21 считается пропавшим; погибли 13 граждан Франции, 9 считаются пропавшими; погибли 8 граждан Аргентины, 19 считаются пропавшими.

Среди граждан Великобритании: 7 погибли, 10 считаются пропавшими; среди граждан Германии: 4 погибли, 13 считаются пропавшими; среди граждан КНР: 4 погибли, 3 считаются пропавшими; среди граждан Таиланда: 4 погибли, 9 считаются пропавшими; трое граждан Азербайджана погибли, 1 считается пропавшими.

Также погибли двое граждан Австрии, Бельгии, Испании, ЮАР, Бразилии, Узбекистана, Филиппин; один гражданин — Ирандии, Польши, Румынии, Турции, Италии, Канады, Австралии, Казахстана, Литвы, Венгрии, Мексики, Молдовы, Португалии, Дании, Эстонии, Судана, Индии.

Среди россиян 11 погибших, 14 считаются пропавшими, среди граждан Беларуси — 4 погибли, 1 пропал.

12 октября спикер МИД Украины Олег Николенко сообщал, что 7 украинцев погибли в Израиле, 9 граждан получили ранения разной степени тяжести.

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