Кількість загиблих в Ізраїлі українців зросла до 12 осіб — посольство

Дванадцятьох громадян України загинули в Ізраїлі, 8 українців вважаються зниклими безвісти, повідомили агентству «Інтерфакс-Україна» в посольстві України в Державі Ізраїль.
Згідно з останніми даними, в Ізраїлі внаслідок атаки ХАМАС загинули 18 громадян США, 21 вважається зниклим; загинули 13 громадян Франції, 9 вважаються зниклими; загинули 8 громадян Аргентини, 19 вважаються зниклими.
Серед громадян Великобританії: 7 загинули, 10 вважаються зниклими; серед громадян Німеччини: 4 загинули, 13 вважаються зниклими; серед громадян КНР: 4 загинули, 3 вважаються зниклими; серед громадян Таїланду: 4 загинули, 9 вважаються зниклими; троє громадян Азербайджану загинули, 1 вважають зниклими.
Також загинули двоє громадян Австрії, Бельгії, Іспанії, ПАР, Бразилії, Узбекистану, Філіппін; один громадянин — Ірандії, Польщі, Румунії, Туреччини, Італії, Канади, Австралії, Казахстану, Литви, Угорщини, Мексики, Молдови, Португалії, Данії, Естонії, Судану, Індії.
Серед росіян 11 загиблих, 14 вважаються зниклими, серед громадян Білорусі – 4 загинули, 1 зник.
12 жовтня речник МЗС України Олег Ніколенко повідомляв, що 7 українців загинули в Ізраїлі, 9 громадян отримали поранення різного ступеня тяжкості.