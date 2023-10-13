Оккупанты обстреляли поселок Киндейка в Херсонской области, есть раненые

Войска РФ обстреляли поселок Киндейка в Херсонской области, ранены двое гражданских. Об этом 13 октября сообщила областная военная администрация.
Отмечается, что в результате удара пострадала 42-летняя женщина — у нее взрывная и черепно-мозговая травмы, сотрясение головного мозга, акубаротравма, осколочные ранения нижних конечностей, травматические повреждения позвоночника.
Также получил ранения 52-летний мужчина. Он с многочисленными травмами госпитализирован в состоянии средней тяжести.
Как сообщила областная прокуратура, атака на село в пригороде Херсона произошла около 13:05. Повреждены частные дома.
Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Ранее сообщалось, что в Бериславе Херсонской области российский дрон-камикадзе попал в автомобили местных жителей. Погибла 34-летняя женщина, ее 36-летний мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии.