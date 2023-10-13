Оккупанты обстреляли поселок Киндейка в Херсонской области, есть раненые

В очередной раз оккупанты обстреляли пригород Херсона. Фото: Херсонская областная прокуратура

Войска РФ обстреляли поселок Киндейка в Херсонской области, ранены двое гражданских. Об этом 13 октября сообщила областная военная администрация.

Отмечается, что в результате удара пострадала 42-летняя женщина — у нее взрывная и черепно-мозговая травмы, сотрясение головного мозга, акубаротравма, осколочные ранения нижних конечностей, травматические повреждения позвоночника.

Также получил ранения 52-летний мужчина. Он с многочисленными травмами госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Как сообщила областная прокуратура, атака на село в пригороде Херсона произошла около 13:05. Повреждены частные дома.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Ранее сообщалось, что в Бериславе Херсонской области российский дрон-камикадзе попал в автомобили местных жителей. Погибла 34-летняя женщина, ее 36-летний мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии.