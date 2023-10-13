Окупанти обстріляли селище Киндейка на Херсонщині, є поранені

Вкотре окупанти обстріляли передмістя Херсона. Фото: Херсонська обласна прокуратура

Війська РФ обстріляли селище Киндейка на Херсонщині, поранено двох цивільних. Про це 13 жовтня повідомила обласна військова адміністрація.

Зазначається, що внаслідок удару постраждала 42-річна жінка — у неї вибухова та черепно-мозкова травми, струс головного мозку, акубаротравма, уламки нижніх кінцівок, травматичні пошкодження хребта.

Також поранено 52-річного чоловіка. Він із численними травмами госпіталізований у стані середньої тяжкості.

Як повідомила обласна прокуратура, атака на село у передмісті Херсона відбулася близько 13:05. Пошкоджено приватні будинки.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Раніше повідомлялося, що у Бериславі Херсонської області російський дрон-камікадзе потрапив до автомобілів місцевих жителів. Загинула 34-річна жінка, її 36-річного чоловіка було госпіталізовано у тяжкому стані.