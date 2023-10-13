Прокуратура начала расследование по факту ранения двух спасателей в результате артобстрела

Обстрел Никополя Фото: Днепропетровская областная прокуратура

Ранены два спасателя в результате российского артобстрела Никополя Днепропетровской области – начато расследование. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, днем 13 октября 2023 года российские военные обстреляли из артиллерии г. Никополь. В результате атаки осколочные ранения получили двое работников ГСЧС. Они госпитализированы в больницу. Также повреждены частные дома и автомобили.

При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).