Прокуратура розпочала розслідування за фактом поранення двох рятувальників в результаті артобстрілу

Обстріл Нікополя Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Поранено двох рятувальників внаслідок російського артобстрілу по Нікополю Дніпропетровської області – розпочато розслідування. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, 13 жовтня 2023 року російські військові обстріляли з артилерії м. Нікополь. Внаслідок атаки осколкові поранення отримали двоє працівників ДСНС. Вони госпіталізовані до лікарні. Також пошкоджено приватні будинки та автомобілі.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).