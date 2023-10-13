Вследствие обстрелов разрушена агрофирма в Марганецкой громаде

Разрушения в Марганецкой громаде Днепропетровской области. Фото: Сергей Лысак/Telegram

В пятницу оккупанты совершили пять артиллерийских обстрелов и две атаки БпЛА по Никопольскому району Днепропетровской области. В результате в одном из сел Марганецкой громады повреждена агрофирма. Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

«В одном из сел Марганецкой громады разрушениям подверглась агрофирма. В другом — загорелись более полутысячи тюков с сеном и соломой. Пожар пожарные потушили. Повреждены и 7 частных домов, 2 хозяйственные постройки, авто и линии электропередач. Люди уцелели», — написал Лысак в Телеграм-канале.

Также Агрессор обстрелял Мировскую громаду, пострадавших и погибших нет.

Кроме этого, в результате российских обстрелов в Никополе повреждения получили коммунальное предприятие, девять частных домов и три хозяйственные постройки. Также уничтожен автомобиль и оборвана линия электропередач.

Лысак сообщает, что двух спасателей 48-и и 24-х лет, которые получили ранения в Никополе, госпитализировали, их состояние оценивается как средней тяжести. Служебный транспорт разбит.