Внаслідок обстрілів зруйновано агрофірму у Марганецькій громаді

Руйнування у Марганецькій громаді Дніпропетровської області. Фото: Сергій Лисак/Telegram

У п'ятницю окупанти здійснили п'ять артилерійських обстрілів та дві атаки БпЛА по Нікопольському району Дніпропетровської області. В результаті в одному із сіл Марганецької громади пошкоджено агрофірма. Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

«В одному із сіл Марганецької громади руйнування зазнала агрофірма. В іншому — спалахнули понад півтисячі тюків із сіном та соломою. Пожежу пожежники загасили. Пошкоджено і 7 приватних будинків, 2 господарські будівлі, авто та лінії електропередач. Люди вціліли», — написав Лисак у Телеграм-каналі.

Також Агресор обстріляв Мирівську громаду, постраждалих та загиблих немає.

Крім цього, внаслідок російських обстрілів у Нікополі ушкодження отримали комунальне підприємство, дев'ять приватних будинків та три господарські будівлі. Також знищено автомобіль та обірвано лінію електропередач.

Лисак повідомляє, що двох рятувальників 48 і 24 років, які отримали поранення в Нікополі, госпіталізували, їхній стан оцінюється як середньої тяжкості. Службовий транспорт розбито.