Мариупольцы в оккупации могут остаться без отопления

В оккупированном Мариуполе критическая ситуация с инфраструктурой. В частности, отоплением. Более того, подавляющее большинство домов по-прежнему находятся в аварийном состоянии. Люди боятся, что уже вторую зиму подряд им придется замерзать в собственных домах. Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

Жители домов на улице Гонды, 40, 42 и 48 поднимают тревогу. Еще летом подрядчик срезал батареи. Да до сих пор не поставил новые.

«На вопрос, когда будет проведено отопление, был ответ: «Нам не платят, делать не будем!» – пишут жители.

В Левобережном районе так и не сделали теплотрассу, как обещали. Уже месяц так называемые рабочие делают вид работы.

«В квартирах уже холодно! С такими темпами к зиме не подключат», – сообщают мариупольцы.