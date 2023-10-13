Маріупольці в окупації можуть залишитися без опалення

В окупованому Маріуполі є критична ситуація з інфраструктурою. Зокрема опаленням. Більше того, переважна більшість будинків, як і раніше, перебувають в аварійному стані. Люди бояться, що вже другу зиму поспіль їм доведеться замерзати у власних будинках. Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

Мешканці будинків на вулиці Гонди, 40, 42 та 48 піднімають на сполох. Ще влітку підрядник зрізав батареї. Та й досі не поставив нові.

«На питання, коли буде проведено опалення, була відповідь: «Нам не платять, робити не будемо!» – пишуть мешканці.

У Лівобережному районі так і не зробили теплотрасу, як обіцяли. Вже місяць так звані робітники роблять вид роботи.

«У квартирах уже холодно! Із такими темпами до зими не підключать», – повідомляють маріупольці.