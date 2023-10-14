Оккупанты днем обстреляли Днепровский рынок в Херсоне — ГВА

Оккупанты обстреляли район рынка в Херсоне, сообщил начальник городской военной администрации Роман Мрочко.

«Около 15:00 российские оккупационные войска с временно оккупированного левого берега ударили по Херсону! Попали в районе одного из рынков. Предварительно известно о двух раненых. Информация уточняется», — написал Мрочко в Телеграм-канале.

Позже он сообщил в новой публикации, что, по уточненным данным, раненых в результате обстрела Днепровского рынка не было.

«Свидетели объясняют это лишь тем, что рабочий день закончился и покупателей почти не было. Оставались лишь некоторые продавцы и владельцы возле своих магазинов», — сообщил Роман Молочко.

Начальник ОВА Александр Прокудин также написал в Телеграм: «Недавно оккупанты попали вблизи супермаркета в Днепровском районе. К счастью, обошлось без пострадавших».