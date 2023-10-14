Россияне пытаются окружить Купянск — Сырский

Александр Сырский посетил воинские части на фронте. Фото: Сухопутные войска ВСУ

Ситуация на Купянском и Лиманском направлениях в последние дни существенно обострилась. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

«Противник после причиненных ему потерь за два месяца возобновился и начал активные наступательные действия в районе Макеевки, а впоследствии и на Купянском направлении. Продолжаются тяжелые бои. Главная цель россиян — разгром группировки наших войск, окружение Купянска и выход на рубеж реки Оскол», — отметил он.

Сырский добавил, что оккупанты совершают десятки атак силами штурмовых групп при поддержке бронетехники, ведет плотный минометный и артиллерийский огонь по позициям Сил обороны. Однако украинские бойцы были готовы к этому и дают достойный отпор противнику.

Командующий посетил воинские части, ведущие оборону в полосе ответственности оперативно-тактической группировки войск Лиман. Он встретился с командирами частей и подразделений, заслушал доклад о текущей обстановке. На месте были приняты решения по дальнейшим действиям и решен ряд проблемных вопросов.

Сырский также вручил награды, ценные подарки и денежные премии военнослужащим, непосредственно выполняющим боевые задания.

Напомним, войска РФ увеличили интенсивность наступательных действий на Лимано-Купянском направлении. Силы обороны за прошедшие сутки ликвидировали там 206 оккупантов.