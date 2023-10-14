Росіяни намагаються оточити Куп'янськ — Сирський

Олександр Сирський відвідав військові частини на фронті. Фото: Сухопутні війська ЗСУ

Ситуація на Куп'янському та Лиманському напрямках останніми днями суттєво загострилася. Про це заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

«Противник після завданих йому втрат за два місяці відновився і розпочав активні наступальні дії в районі Макіївки, а згодом і на Куп'янському напрямі. Тривають тяжкі бої. Головна мета росіян — розгром угрупування наших військ, оточення Куп'янська та вихід на кордон річки Оскол», — наголосив він.

Сирський додав, що окупанти здійснюють десятки атак силами штурмових груп за підтримки бронетехніки, веде щільний мінометний та артилерійський вогонь за позиціями сил оборони. Проте українські бійці були готові до цього та дають гідну відсіч противнику.

Командувач відвідав військові частини, які ведуть оборону у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання військ Лиман. Він зустрівся з командирами частин та підрозділів, заслухав доповідь про поточну обстановку. На місці було прийнято рішення щодо подальших дій та вирішено низку проблемних питань.

Сирський також вручив нагороди, цінні подарунки та грошові премії військовослужбовцям, які безпосередньо виконують бойові завдання.

Нагадаємо, війська РФ збільшили інтенсивність наступальних дій на Лімано-Куп'янському напрямі. Сили оборони минулої доби ліквідували там 206 окупантів.