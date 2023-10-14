ВСУ держат оборону на Авдеевском направлении – Генштаб

Фото: Генштаб ВСУ

На Авдеевском направлении ВСУ продолжают держать оборону. В целом, на фронте в течение суток было 43 боевых столкновения, обстановка на востоке и юге Украины остается сложной, сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00 субботы.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам агрессора подверглись более 15 населенных пунктов.

На Купянском направлении украинские воины отбили пять атак оккупантов в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области. Кроме того, противник нанес авиационные удары возле Голубовки, Купянска, Петропавловки и Подолов Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более десяти населенных пунктов.

На Лиманском направлении враг нанес авиационные удары в районах Белогоровки, Серебрянского лесничества Луганской области и Спирного Донецкой области. Также, Силы обороны отбили 5 атак противника возле Макеевки Луганской области и Торского Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около десяти населенных пунктов.

На Бахмутском направлении захватчики нанесли авиационные удары в районах Клищеевки и Александро-Шультино Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более десяти населенных пунктов.

На Авдеевском направлении наши защитники мужественно держат оборону, отбили 8 атак врага в районе Авдеевки и еще семь атак вблизи Тоненького и Первомайского Донецкой области. Оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Керамик, Очеретино, Ласточкино и Авдеевка. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 15 населенных пунктов.

На Марьинском направлении в течение суток Силы обороны успешно отбили десять атак врага в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационные удары возле Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказалось около десять населенных пунктов.

На Шахтерском направлении оккупанты нанесли авиационные удары в районах Урожайного и Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более десяти населенных пунктов.

На Запорожском направлении противник пять раз пытался восстановить утраченное положение в районе Работино Запорожской области, успеха не имел. Оккупанты нанесли авиационные удары возле Новодаровки и Новоданиловки Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более десяти населенных пунктов.

На Херсонском направлении оккупанты нанесли авиационный удар в районе населенного пункта Берислав Херсонской области. Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись 6 населенных пунктов в Херсонской и Николаевской областях, а также г. Херсон.

В то же время, Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.