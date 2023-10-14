ЗСУ тримають оборону на Авдіївському напрямі – Генштаб

Фото: Генштаб ЗСУ

На Авдіївському напрямі ЗСУ продовжують тримати оборону. Загалом на фронті протягом доби було 43 бойові зіткнення, ситуація на сході та півдні України залишається складною, повідомляє Генштаб Збройних сил України станом на 18:00 суботи.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійські та мінометні обстріли агресора зазнали понад 15 населених пунктів.

На Куп'янському напрямку українські воїни відбили п'ять атак окупантів у районах Сіньківки та Іванівки Харківської області. Крім того, противник завдав авіаційних ударів біля Голубівки, Куп'янська, Петропавлівки та Подолів Харківської області. Артилерійським та мінометним обстрілам зазнали понад десять населених пунктів.

На Лиманському напрямку ворог завдав авіаційних ударів у районах Білогорівки, Серебрянського лісництва Луганської області та Спірного Донецької області. Також, Сили оборони відбили 5 атак противника біля Макіївки Луганської області та Торського Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько десяти населених пунктів.

На Бахмутському напрямку загарбники завдали авіаційних ударів у районах Кліщеївки та Олександро-Шультино Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад десять населених пунктів.

На Авдіївському напрямку наші захисники мужньо тримають оборону, відбили 8 атак ворога в районі Авдіївки та ще сім атак поблизу Тоненького та Первомайського Донецької області. Окупанти завдали авіаційних ударів у районах населених пунктів Керамік, Очеретине, Ласточкино та Авдіївка. Артилерійським та мінометним обстрілам ворога зазнали близько 15 населених пунктів.

На Мар'їнському напрямі протягом доби Сили оборони успішно відбили десять атак ворога у районі Мар'їнки Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів біля Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилося близько десяти населених пунктів.

На Шахтарському напрямку окупанти завдали авіаційних ударів у районах Урожайного та Старомайорського Донецької області. Артилерійським та мінометним обстрілам зазнали понад десять населених пунктів.

На Запорізькому напрямку противник п'ять разів намагався відновити втрачене становище у районі Роботино Запорізької області, успіху не мав. Окупанти завдали авіаційних ударів біля Новодарівки та Новоданилівки Запорізької області. Артилерійським та мінометним обстрілам зазнали понад десять населених пунктів.

На Херсонщині окупанти завдали авіаційного удару в районі населеного пункту Берислав Херсонської області. Ворожі артилерійські та мінометні обстріли зазнали 6 населених пунктів у Херсонській та Миколаївській областях, а також м. Херсон.

Водночас, Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямі, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрати у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту.