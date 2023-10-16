Большинство немцев поддерживают решение Шольца не давать Украине Taurus

Большинство немцев поддерживают решение канцлера Германии Олафа Шольца о том, чтобы пока не передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus. Об этом пишет «Европейская правда».



По результатам опроса, проведенного институтом YouGov по заказу dpa, с позицией Шольца соглашаются 55% респондентов, тогда как неправильной ее считают 26%.



Как известно, в начале октября Шольц говорил, что пока Германия не приняла решение о поставке Украине дальнобойных ракет Taurus, поскольку пытается не допустить «эскалации» войны. Позицию Шольца критикует оппозиционная ХДС, но также отдельные представители его коалиционных партнеров – «Зеленых» и «Свободных демократов».



Напомним, Германия готовит второй зимний пакет военной помощи для Украины, в частности, предусматривающий передачу зенитного ракетного комплекса Patriot.



В то же время бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал Германию разблокировать поставки Украине крылатых ракет Taurus.







