Більшість німців підтримують рішення Шольця не давати Україні Taurus

Більшість німців підтримують рішення канцлера Німеччини Олафа Шольца про те, щоб поки що не передавати Україні далекобійні ракети Taurus. Про це пише «Європейська правда».



За результатами опитування, проведеного інститутом YouGov на замовлення dpa, з позицією Шольца погоджуються 55% респондентів, тоді як 26% вважають її неправильною.



Як відомо, на початку жовтня Шольц говорив, що поки Німеччина не ухвалила рішення про постачання Україні далекобійних ракет Taurus, оскільки намагається не допустити «ескалації» війни. Позицію Шольца критикує опозиційна ХДС, але також окремі представники його коаліційних партнерів – «Зелених» та «Вільних демократів».



Нагадаємо, Німеччина готує другий зимовий пакет військової допомоги для України, зокрема, який передбачає передачу зенітного ракетного комплексу Patriot.



Водночас колишній міністр оборони Великобританії Бен Уоллес закликав Німеччину розблокувати постачання Україні крилатих ракет Taurus.







