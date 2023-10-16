В Херсоне завершили ремонтные работы после обстрела и вернули воду горожанам

Сотрудники аварийных служб возобновили водоснабжение в Херсоне после вражеских обстрелов. Об этом 16 октября сообщил начальник городской военной администрации Роман Мрочко.

Отмечается, что накануне около 10:00 российская авиация сбросила на Херсон две управляемые авиабомбы. В результате этой атаки был поврежден один из инфраструктурных объектов и некоторое время город полностью обесточен, во многих районах исчезли интернет, связь, вода.

«Аварийные службы в максимально короткие сроки восстановили напряжение в сетях почти по всему городу. По состоянию на воскресный вечер без водоснабжения оставалось десять домов в Таврическом микрорайоне», — уточнил глава ГВА.

По его словам, к 16:00 все дома удалось включить к водоснабжению, ремонтные работы завершены.

Напомним, накануне российская армия ударила по объекту инфраструктуры в Херсоне. После этого в городе пропал свет и начались проблемы с водой.