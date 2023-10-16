У Херсоні завершили ремонтні роботи після обстрілу та повернули воду городянам

Співробітники аварійних служб відновили водопостачання у Херсоні після ворожих обстрілів. Про це 16 жовтня повідомив начальник міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Зазначається, що напередодні близько 10.00 російська авіація скинула на Херсон дві керовані авіабомби. Внаслідок цієї атаки було пошкоджено один із інфраструктурних об'єктів і деякий час місто повністю знеструмлено, у багатьох районах зникли інтернет, зв'язок, вода.

«Аварійні служби у максимально короткий термін відновили напругу в мережах майже по всьому місту. Станом на неділю без водопостачання залишалося десять будинків у Таврійському мікрорайоні», — уточнив глава ГВА.

За його словами, до 16:00 усі будинки вдалося включити до водопостачання, ремонтні роботи завершено.

Нагадаємо, напередодні російська армія вдарила по об'єкту інфраструктури у Херсоні. Після цього в місті пропало світло та почалися проблеми з водою.