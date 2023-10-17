ВСУ продолжают штурмовые действия южнее Бахмута — Генштаб

Силы обороны продолжают отражать атаки врага на востоке и юге, а также ведут наступление на двух направлениях. Фото: Генштаб ВСУ

Вооруженные силы продолжают обороняться на востоке и юге Украины, а также наступают на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. За прошедшие сутки на фронте произошло 72 боевых столкновения, сообщил Генеральный штаб в утренней сводке 17 октября.

Всего агрессор нанес десять ракетных и 68 авиационных ударов, совершил 87 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) Север на Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСГВ Хортица на Купянском направлении ВСУ отразили около 15 атак противника в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области и еще пять атак возле Стельмаховки и Надежды Луганской области.

На Лиманском направлении оккупанты наступательных (штурмовых) действий не вели.

На Бахмутском направлении Силы обороны отразили три атаки россиян в районе населенного пункта Андреевка Донецкой области и продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят агрессору потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСГВ Таврия на Авдеевском направлении агрессор не оставляет попыток оцепить Авдеевку, в течение суток украинские воины отбили более десяти атак.

На Марьинском и Шахтерском направлениях ВСУ отбили более 15 атак противника в районе Марьинки Донецкой области и еще пять атак южнее Золотой Нивы и южнее Пречистовки Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны не допустили потерь позиций юго-западнее Новоданиловки, Работино и западнее Вербового Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ Одесса на Херсонском направлении украинская армия ведет контрбатарейную борьбу, успешно поражает склады и тылы противника.

«Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении. Имеют частичный успех в районе западнее Вербового Запорожской области. Украинские воины наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта», — отметили в Генштабе.

В течение суток украинская авиация нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян. Подразделения ракетных войск поразили два вертолета на посадочных площадках, склад боеприпасов и артиллерийское средство противника.