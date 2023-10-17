ЗСУ продовжують штурмові дії на південь від Бахмута — Генштаб

Сили оборони продовжують відбивати атаки ворога на сході та півдні, а також ведуть наступ на двох напрямках. Фото: Генштаб ЗСУ

Збройні сили продовжують оборонятися на сході та півдні України, а також наступають на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Минулої доби на фронті сталося 72 бойові зіткнення, повідомив Генеральний штаб у ранковому зведенні 17 жовтня.

Загалом агресор наніс десять ракетних та 68 авіаційних ударів, здійснив 87 обстрілів із реактивних систем залпового вогню за позиціями українських військ та населених пунктів.

У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ (ОСУВ) Північ на Волинському та Поліському напрямах оперативна ситуація без істотних змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону у Білгородській області.

У зоні відповідальності ОСГВ Хортиця на Куп'янському напрямку ЗСУ відбили близько 15 атак противника в районах Сіньківки та Іванівки Харківської області та ще п'ять атак біля Стельмахівки та Надії Луганської області.

На лиманському напрямі окупанти наступальних (штурмових) дій не вели.

На Бахмутському напрямі Сили оборони відбили три атаки росіян у районі населеного пункту Андріївка Донецької області та продовжують штурмові дії на південь від Бахмута Донецької області, завдають агресорові втрати в живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

У зоні відповідальності ОСУВ Таврія на Авдіївському напрямку агресор не залишає спроб оточити Авдіївку, протягом доби українські воїни відбили понад десять атак.

На Мар'їнському та Шахтарському напрямках ЗСУ відбили понад 15 атак противника в районі Мар'їнки Донецької області та ще п'ять атак південніше Золотої Ниви та південніше Пречистівки Донецької області.

На Запорізькому напрямку Сили оборони не допустили втрат позицій на південний захід від Новоданилівки, Роботино та на захід від Вербового Запорізької області.

У зоні відповідальності ОСУВ Одеса на Херсонському напрямку українська армія веде контрбатарейну боротьбу, успішно вражає склади та тили супротивника.

«Сили оборони України продовжують проведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Мають частковий успіх у районі на захід від Вербового Запорізької області. Українські воїни завдають окупаційним військам втрати в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту», — зазначили у Генштабі.

Протягом доби українська авіація завдала чотирьох ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян. Підрозділи ракетних військ вразили два вертольоти на посадкових майданчиках, склад боєприпасів та артилерійський засіб противника.