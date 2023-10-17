В Изюме мужчина подорвался на взрывоопасном предмете

Вчера, 16 октября, в Изюме Харьковской области пенсионер подорвался на неизвестном предмете. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Изюме мужчина 72 лет наступил на взрывоопасный предмет, госпитализированный с ранением в состоянии средней тяжести, говорится в сообщении.

Синегубов добавил, что разминирование продолжается: за сутки пиротехники ГСЧС обследовали более 10 га территории, обезвредили 83 взрывоопасных предмета.

Напомним, 15 октября в Харьковской области подросток получил травмы в результате взрыва российской мины типа «лепесток». Несчастный случай произошел в селе Каменка. Парень остался жив, но получил травмы, его госпитализировали в состоянии средней тяжести.