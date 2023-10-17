В Ізюмі чоловік підірвався на вибухонебезпечному предметі

Вчора, 16 жовтня, в Ізюмі Харківської області пенсіонер підірвався невідомим предметом. Про це повідомив голова Харківської ОВ Олег Синегубов.

Ізюме чоловік 72 років настав на вибухонебезпечний предмет, госпіталізований із пораненням у стані середньої тяжкості, йдеться у повідомленні.

Синегубов додав, що розмінування триває: за добу піротехніки ДСНС обстежили понад 10 га території, знешкодили 83 вибухонебезпечні предмети.

Нагадаємо, 15 жовтня у Харківській області підліток отримав травми внаслідок вибуху російської міни типу «пелюстка». Нещасний випадок трапився у селі Кам'янка. Хлопець залишився живим, але отримав травми, його госпіталізували у стані середньої тяжкості.