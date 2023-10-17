Во время пожара в Херсоне погибли две женщины

Фото: ГСЧС Украины

В Херсоне в результате пожара в многоэтажном жилом доме погибли две женщины. Об этом 17 октября сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что возгорание, не связанное с боевыми действиями, возникло накануне вечером.

«Спасатели эвакуировали двух взрослых и двоих детей. Во время ликвидации пожара в квартире обнаружены две погибшие женщины, 1931 и 1960 годов рождения», — сообщили в ГСЧС.

К тушению привлекалось 13 спасателей и три единицы техники. Причины пожара устанавливаются.