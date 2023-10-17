Під час пожежі у Херсоні загинули дві жінки

Фото: ДСНС України

У Херсоні внаслідок пожежі у багатоповерховому житловому будинку загинули дві жінки. Про це 17 жовтня повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що спалах, не пов'язаний із бойовими діями, виник напередодні ввечері.

«Рятувальники евакуювали двох дорослих та двох дітей. Під час ліквідації пожежі у квартирі виявлено двох загиблих жінок, 1931 та 1960 років народження», — повідомили в ДСНС.

До гасіння залучалося 13 рятувальників та три одиниці техніки. Причини пожежі встановлюються.