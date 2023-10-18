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Провалилась очередная попытка россиян окружить Авдеевку — Генштаб

18 октября 2023, 08:19

Провалилась очередная попытка россиян окружить Авдеевку — Генштаб

Украинские воины держат оборону на востоке и юге Украины. Фото: Генштаб ВСУ Украинские воины держат оборону на востоке и юге Украины. Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки произошло 69 боевых столкновений, на Купянском направлении Силы обороны отбили более 15 атак агрессора, сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в оперативной сводке по состоянию на 06.00 среды.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на Купянском направлении украинские воины отбили более 15 атак агрессора в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка и Кисловка Харьковской области и еще 9 атак у Надежды Луганской области.

На Лиманском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Бахмутском направлении агрессор безуспешно пытался восстановить утраченное положение неподалеку Клищеевки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута, наносят оккупантам потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ «Таврия» на Авдеевском направлении противник не оставляет попыток окружить Авдеевку. Здесь отбито 5 атак оккупантов.

На Марьинском и Шахтерском направлениях наши защитники отбили более 20 атак оккупантов в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, а также 2 атаки южнее Золотой Нивы и южнее Пречистовки Донецкой области.

На Запорожском направлении агрессор безуспешно пытался восстановить утраченное положение юго-западнее Работино Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ «Одесса» на Херсонском направлении украинские защитники ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, имеют частичный успех южнее Работино Запорожской области. Наши воины наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают россиян вдоль всей линии фронта.

 

 

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