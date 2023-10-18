Провалилася чергова спроба росіян оточити Авдіївку — Генштаб

Українські воїни тримають оборону на сході та півдні України. Фото: Генштаб ЗСУ

Минулої доби сталося 69 бойових зіткнень, на Куп'янському напрямку Сили оборони відбили понад 15 атак агресора, повідомив Генштаб Збройних сил України в оперативному зведенні станом на 06.00 середи.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрями, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону у Білгородській області.

У зоні відповідальності ОСУВ «Хортиця» на Куп'янському напрямку українські воїни відбили понад 15 атак агресора в районах населених пунктів Сіньківка, Іванівка та Кислівка Харківської області та ще 9 атак у Надії Луганської області.

На лиманському напрямі противник наступальних (штурмових) дій не вів.

На Бахмутському напрямку агресор безуспішно намагався відновити втрачене становище неподалік Клищіївки Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії на південь від Бахмута, завдають окупантам втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

У зоні відповідальності ОСУВ «Таврія» на Авдіївському напрямку противник не залишає спроб оточити Авдіївку. Тут відбито 5 атак окупантів.

На Мар'їнському та Шахтарському напрямках наші захисники відбили понад 20 атак окупантів у районі Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області, а також 2 атаки південніше Золотої Ниви та південніше Пречистівки Донецької області.

На Запорізькому напрямку агресор безуспішно намагався відновити втрачене становище на південний захід від Роботино Запорізької області.

У зоні відповідальності ОСУВ «Одеса» на Херсонському напрямку українські захисники ведуть контрбатарейну боротьбу, завдають вогневої поразки тилам противника.

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямі, мають частковий успіх на південь від Роботино Запорізької області. Наші воїни завдають окупаційним військам втрати в живій силі та техніці, виснажують росіян уздовж усієї лінії фронту.