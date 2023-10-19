В Запорожье завершились спасательная операция: известно точное количество жертв

Ночью в Запорожье завершились поисковые работы на месте ракетного удара по жилому 5-этажному дому. Об этом сообщил глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко.



«В общей сложности погибли пять человек, еще пять человек пострадали», — проинформировал общественность министр МВД.



Также в эту ночь в Запорожье спасатели ликвидировали пожар на одном из предприятий на площади 100 кв.м. Также там повреждено одно здание. Жертв и пострадавших нет.



Напомним, в результате ракетного удара по Запорожью погибли люди и частично было разрушено жилое здание.