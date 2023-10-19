У Запоріжжі завершилися рятувальна операція: відома точна кількість жертв

Вночі у Запоріжжі завершилися пошукові роботи на місці ракетного удару по житловому 5-поверховому будинку. Про це повідомив голова Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко.



«Загалом загинули п'ятеро людей, ще п'ятеро людей постраждали», — поінформував громадськість міністр МВС.



Також цієї ночі у Запоріжжі рятувальники ліквідували пожежу на одному з підприємств на площі 100 кв.м. Там пошкоджено одну будівлю. Жертв та постраждалих немає.



Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по Запоріжжю загинули люди й частково було зруйновано житлову будівлю.