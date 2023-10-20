Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Для работы на деоккупированных территориях уже готов 1951 госслужащий

20 октября 2023, 09:47

Для работы на деоккупированных территориях уже готов 1951 госслужащий

В июле этого года заработала электронная платформа, по которой желающие могут поступить в резерв госслужащих на ДОТ (деоккупированные территории), в настоящее время в системе зарегистрировано 2137 анкет, из них уже зачислено 1951. Про подготовку резерва проинформировали на правительственном портале. 

Также было принято постановление правительства, усовершенствовавшее процесс подачи заявлений в кадровый резерв. Теперь кандидат должен указать свое фактическое местонахождение, а также свою готовность начать выполнение служебных обязанностей уже сейчас.

Это позволяет сразу отобрать реальных кандидатов. Для педагогов и медиков на этой неделе правительство одобрило отдельные постановления, определяющие порядок формирования кадрового резерва для работы на деоккупированных территориях.

Кроме того, Минздрав уже разрабатывает концепцию возвращения украинской системы здравоохранения на освобожденных территориях. Она предусматривает отдельные подходы к восстановлению медицины для территорий, оккупированных с 2014 и с 2022 соответственно.

«Такая работа должна быть проведена уже сейчас, не дожидаясь деоккупации. Это и есть маркер того, насколько власть верит и готовится к освобождению всех территорий. Каждое министерство должно сформировать свои резервы. От образования, культуры, медицины – к социальной и правоохранительной сфере», – подчеркнула министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Места
Украина
Прочее
Госслужащие деоккупация

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
13:53
Американский военный назвал цели, против которых ракеты ATACMS неэффективны — Forbes
13:09
Столб дыма поднялся в Куйбышевском районе Донецка после обстрела
12:54
В девяти областях Украины зафиксированы отключения света — Минэнерго
11:27
Россияне обстреляли Купянский район, ранен мирный житель
10:44
Оккупанты готовят наступление на Купянск, перебрасывают технику и солдат из Луганска — АТЕШ
09:08
ВСУ заняли важный плацдарм на левом берегу Днепра — ISW
08:35
Оккупанты снова пытаются окружить Авдеевку, несут потери — Генштаб
08:21
Оккупанты ищут в телефонах школьников украинские приложения — ЦНС
08:01
В Пентагоне рассказали, как Украина будет использовать ракеты ATACMS
13:02
Гереги 8 лет платили зарплату управляющему «Эпицентром» на оккупированном Донбассе — «Схемы»
12:56
В Украине погиб российский боевик «казак Бабай»
22:00
Обстрел оккупированной Луганщины: разрушен детский сад, погиб мужчина
19:30
В Авдеевку перестали доставлять гуманитарную помощь из-за обострения ситуации — Барабаш
18:47
В Донецкой области планируют возобновить работу закрытых отделений «Укрпочты»
17:24
Члены семей погибших и пострадавшие в Грозе начали получать выплаты
16:14
На Донетчине за двое суток вернули свет в 12 населенных пунктов
15:50
Россияне нанесли удар по Харькову, ранена пенсионерка
15:28
На Херсонскую область оккупанты сбросили шесть авиабомб — ОВА
11:50
Под завалами многоэтажного дома в Запорожье могут находиться люди — ГСЧС
11:35
«ДНР» ставит подростков на воинский учет
все новости
13:53
Американский военный назвал цели, против которых ракеты ATACMS неэффективны — Forbes
13:41
Популярные способы пополнения счета абонента мобильного оператора «Киевстар» (реклама)
13:09
Столб дыма поднялся в Куйбышевском районе Донецка после обстрела
12:54
В девяти областях Украины зафиксированы отключения света — Минэнерго
12:33
Кадры ликвидации техники РФ из Авдеевки: воины ССО уничтожают тяжелую технику и живую силу оккупантов
11:27
Россияне обстреляли Купянский район, ранен мирный житель
11:20
В Генштабе сообщили о рекордном количестве уничтоженных россиян
10:50
Российские войска вновь нанесли удары по жилым кварталам Донецкой области
10:44
Оккупанты готовят наступление на Купянск, перебрасывают технику и солдат из Луганска — АТЕШ
09:47
Для работы на деоккупированных территориях уже готов 1951 госслужащий
09:34
Россия нанесла четыре удара с ЗРК С-300 по Константиновке
09:08
ВСУ заняли важный плацдарм на левом берегу Днепра — ISW
08:49
Благодаря ATACMS армия РФ за один день потеряла 14 вертолетов — разведка Британии
08:35
Оккупанты снова пытаются окружить Авдеевку, несут потери — Генштаб
08:21
Оккупанты ищут в телефонах школьников украинские приложения — ЦНС
08:04
Российская армия обстреляла три населенных пункта Донецкой области
08:01
В Пентагоне рассказали, как Украина будет использовать ракеты ATACMS
22:49
Залужный посетил самый сложный участок фронта — Авдеевку
22:30
Не только ATACMS: о чем говорили Байден и Зеленский по телефону
21:00
В Донецкой области потратили более 140 млн грн. на компенсацию за разрушенное жилье
все новости
ВИДЕО
Столб дыма в Донецке. Фото: соцсети Столб дыма поднялся в Куйбышевском районе Донецка после обстрела
20 октября, 13:09
Срок за «ТикТок»: как преследуют ЛГБТ в России ► Срок за «ТикТок»: как преследуют ЛГБТ в России ►
19 октября, 19:40
Оккупанты начнут патрулировать воздушное пространство над Черным морем. Фото: ТАСС Оккупанты будут патрулировать небо над Черным морем самолетами с «Кинжалами»: новое заявление Путина
18 октября, 16:59
Последствия удара по Покровску. Фото: полиция Увеличилось количество раненых в результате обстрела Покровска
13 октября, 17:37
Охота на ЛГБТ в Чечне: пытки, преследования и «изгнание джинов» ► Охота на ЛГБТ в Чечне: пытки, преследования и «изгнание джинов» ►
12 октября, 23:23
Разрушен мост на трассе между городами Ясиноватая-Горловка. Фото: Дмитрий Шевченко В результате обстрела разрушен мост между Ясиноватой и Горловкой
12 октября, 10:52

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиция, ® — эти символы обозначают материал, размещенный на правах рекламы.
Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама