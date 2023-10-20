Для работы на деоккупированных территориях уже готов 1951 госслужащий

В июле этого года заработала электронная платформа, по которой желающие могут поступить в резерв госслужащих на ДОТ (деоккупированные территории), в настоящее время в системе зарегистрировано 2137 анкет, из них уже зачислено 1951. Про подготовку резерва проинформировали на правительственном портале.



Также было принято постановление правительства, усовершенствовавшее процесс подачи заявлений в кадровый резерв. Теперь кандидат должен указать свое фактическое местонахождение, а также свою готовность начать выполнение служебных обязанностей уже сейчас.



Это позволяет сразу отобрать реальных кандидатов. Для педагогов и медиков на этой неделе правительство одобрило отдельные постановления, определяющие порядок формирования кадрового резерва для работы на деоккупированных территориях.



Кроме того, Минздрав уже разрабатывает концепцию возвращения украинской системы здравоохранения на освобожденных территориях. Она предусматривает отдельные подходы к восстановлению медицины для территорий, оккупированных с 2014 и с 2022 соответственно.



«Такая работа должна быть проведена уже сейчас, не дожидаясь деоккупации. Это и есть маркер того, насколько власть верит и готовится к освобождению всех территорий. Каждое министерство должно сформировать свои резервы. От образования, культуры, медицины – к социальной и правоохранительной сфере», – подчеркнула министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.



