Для роботи на деокупованих територіях вже готовий 1951 держслужбовець

У липні цього року запрацювала електронна платформа, через яку охочі можуть вступити до резерву держслужбовців на ДОТ (деокуповані території), наразі в системі зареєстровано 2137 анкет, з них уже зараховано 1951. Про підготовку резерву поінформували на урядовому порталі.



Також було прийнято постанову уряду, яка вдосконалила процес подання заяв до кадрового резерву. Наразі кандидат має вказати своє фактичне місцеперебування, а також свою готовність розпочати виконання службових обов'язків уже зараз.



Це дозволяє одразу відібрати реальних кандидатів. Для педагогів і медиків цього тижня уряд схвалив окремі ухвали, що визначають порядок формування кадрового резерву для роботи на деокупованих територіях.



Окрім того, МОЗ уже розробляє концепцію повернення української системи охорони здоров'я на звільнених територіях. Вона передбачає окремі підходи до відновлення медицини для територій, окупованих з 2014 та з 2022 відповідно.



«Така робота має бути проведена вже зараз, не чекаючи на деокупацію. Це і є маркером того, наскільки влада вірить і готується до звільнення всіх територій. Кожне міністерство має сформувати свої резерви. Від освіти, культури, медицини – до соціальної та правоохоронної сфери», – наголосила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.



