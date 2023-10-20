Оккупанты готовят наступление на Купянск, перебрасывают технику и солдат из Луганска — АТЕШ

Оккупанты перемещают личный состав и военную технику из временно оккупированного Луганска на Купянское направление. Об этом сообщает крымское партизанское движение «АТЕШ».

Противник перебрасывает технику и войска на этот участок фронта довольно «активно», говорится в сообщении.

«Наши агенты ведут систематическое наблюдение за оккупантами в Луганске. Мы отмечаем активное перемещение техники и личного состава ВС РФ для наступления на Купянском направлении», — пишут представители Сил сопротивления..

В «АТЕШ» также добавили, что «делают все, что бы оккупанты не доехали к линии фронта».

Партизаны продолжают проводить в Луганске множество успешных диверсий, в ходе которых повреждают и ликвидируют технику россиян.

В частности, за прошлую неделю подпольщики «минусовали» три «Урала», две автоцистерны, три автобуса, которые теперь «не смогут более быть использованы по назначению».