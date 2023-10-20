Окупанти готують наступ на Куп'янськ, перекидають техніку та солдатів із Луганська — АТЕШ

Окупанти переміщують особовий склад та військову техніку з тимчасово окупованого Луганська на Куп'янський напрямок. Про це повідомляє кримський партизанський рух «АТЕШ».

Противник перекидає техніку та війська на цю ділянку фронту досить «активно», йдеться у повідомленні.

«Наші агенти ведуть систематичне спостереження за окупантами у Луганську. Ми відзначаємо активне переміщення техніки та особового складу ВС РФ для наступу на Куп'янському напрямку», — пишуть представники Сил опору.

В «АТЕШ» також додали, що «роблять усе, щоб окупанти не доїхали до лінії фронту».

Партизани продовжують проводити у Луганську безліч успішних диверсій, у ході яких ушкоджують та ліквідують техніку росіян.

Зокрема, за минулий тиждень підпільники «мінусували» три «Урали», дві автоцистерни, три автобуси, які тепер «не зможуть більше використовуватися за призначенням».