Россияне обстреляли Купянский район, ранен мирный житель

Последствия обстрела в Харьковской области. Фото: Харьковская областная прокуратура

Утром 20 октября российские войска обстреляли село Кучеровка Харьковской области. Минно-взрывную травму получил 39-летний мужчина. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора Украины.

В полночь захватчики также ударили по поселку Купянск-Узловой. По предварительным данным, враг применил две ракеты типа С-300. Одна из них попала вблизи магазинов, другая – упала у железнодорожной станции, говорится в сообщении.

По фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины) правоохранители начали досудебное расследовани

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