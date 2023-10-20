Росіяни обстріляли Куп'янський район, поранено мирного жителя

Наслідки обстрілу у Харківській області. Фото: Харківська обласна прокуратура

Вранці 20 жовтня російські війська обстріляли село Кучерівка на Харківщині. Мінно-вибухову травму зазнав 39-річний чоловік. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора України.

Опівночі загарбники також вдарили по селищу Куп'янськ-Вузлове. За попередніми даними, ворог застосував дві ракети типу С-300. Одна з них потрапила поблизу магазинів, інша – впала біля залізничної станції, йдеться у повідомленні.

За фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України) правоохоронці розпочали досудове розслідування.

е.