Силы обороны на Авдеевском направлении отбили около 20 атак оккупантов — Генштаб

Оккупанты усилили давление и возобновил попытки окружить Авдеевку в Донецкой области, однако украинские военнослужащие отбивают их атаки. Об этом сообщили в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ.



«На Авдеевском направлениивраг вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районах населенных пунктов Авдеевка, Новокалиново, Степное, Первомайское Донецкой области. Здесь силами обороны отражено около 20 атак врага. Также противник нанес авиационные удары возле Керамика и Ласточкино Донецкой области», — говорится в сообщении.



Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Александрополь, Новокалиново, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области.



Также на Волынском и Полесском направленияхоперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.



На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.



Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Стариково Сумской области; Гатище, Волчанск, Огирцево, Бологовка Харьковской области.



На Купянском направленииукраинские воины отбили около 20 атак врага неподалеку Синьковки и Ивановки Харьковской области, и еще три атаки в районе Надежды Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Двуречная, Кучеровка, Синьковка, Ивановка, Кисловка Харьковской области.



На Лиманском направленииСилы обороны отбили атаку врага восточнее Невского Луганской области. Враг нанес авиационный удар возле Белогоровки Луганской области. Вместе с тем, от артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 20 населенных пунктов, среди них Невское, Макеевка, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Спирное, Торское Донецкой области.



НаБахмутском направлении украинские воины отбили более 10 атак противника в районах населенных пунктов Богдановка, Хромовое, Клещеевка Донецкой области. Враг нанес авиационные удары вблизи Клищеевки, Курдюмовки и Нью-Йорка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Ивановское, Клещеевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.



На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где силами обороны отражено более 15 атак врага. Также противник нанес авиационный удар в районе Новомихайловки Донецкой области.



Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказалось около 10 населенных пунктов, в частности, Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка Донецкой области.



На Шахтерском направлении украинские воины отбили атаки врага в районах Золотой Нивы, Старомайорского и Ровнополя Донецкой области. Враг нанес авиационные удары неподалеку Старомайорского и Урожайного Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, в частности, Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.



На Запорожском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе населенного пункта Полтавка Запорожской области, также противник пытался восстановить утраченное положение в районе Роботино Запорожской области, успеха не имел. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, в частности, Гуляйполе, Гуляйпольское, Чаривне, Малая Токмачка, Роботино, Пятихатки Запорожской области.



На Херсонском направлении оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Змиевка, Берислав, Казацкое и Новоберислав Херсонской области. Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Дудчаны Херсонской области и город Херсон.



«В течение суток состоялось 77 боевых столкновений. В целом враг нанес пять ракетных и 33 авиационных ударов, совершил 32 обстрела из РСЗО по позициям украинских войск и населенным пунктам», — говорится в сообщении.



Напомним, оккупанты пытаются окружить Авдеевку Донецкой области. Несмотря на это, Силы обороны держат позиции.