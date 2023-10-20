Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Сили оборони на Авдіївському напрямку відбили близько 20 атак окупантів — Генштаб

20 жовтня 2023, 20:08

Сили оборони на Авдіївському напрямку відбили близько 20 атак окупантів — Генштаб

Окупанти посилили тиск і відновили спроби оточити Авдіївку на Донеччині, проте українські військовослужбовці відбивають їхні атаки. Про це повідомили у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

«На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районах населених пунктів Авдіївка, Новокалинове, Степове, Первомайське Донецької області. Тут силами оборони відбито близько 20 атак ворога. Також противник завдав авіаційних ударів біля Кераміка та Ласточкиного Донецької області», — йдеться у повідомленні.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Олександропіль, Новокалинове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Невельське Донецької області.

Також на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Старикове Сумської області; Гатище, Вовчанськ, Огірцеве, Бологівка Харківської області.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили близько 20 атак ворога неподалік Синьківки та Іванівки Харківської області, та ще 3 атаки в районі Надії Луганської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Кучерівка, Синьківка, Іванівка, Кислівка Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили атаку ворога східніше Невського Луганської області. Ворог завдав авіаційного удару біля Білогорівки Луганської області. У той же час, від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 20 населених пунктів, серед них Невське, Макіївка, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Спірне, Торське Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили понад 10 атак противника в районах населених пунктів Богданівка, Хромове, Кліщіївка Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів поблизу Кліщіївки, Курдюмівки та Нью-Йорка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Нью-Йорк Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де силами оборони відбито понад 15 атак ворога. Також противник завдав авіаційного удару в районі Новомихайлівки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилось близько 10 населених пунктів, зокрема, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку українські воїни відбили атаки ворога в районах Золотої Ниви, Старомайорського та Рівнополя Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів неподалік Старомайорського та Урожайного Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, зокрема, Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі населеного пункту Полтавка Запорізької області, також противник намагався відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області, успіху не мав. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема, Гуляйполе, Гуляйпільське, Чарівне, Мала Токмачка, Роботине, П’ятихатки Запорізької області.

На Херсонському напрямку окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Зміївка, Берислав, Козацьке та Новоберислав Херсонської області. Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Дудчани Херсонської області та місто Херсон.

«Протягом доби відбулось 77 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 5 ракетних та 33 авіаційних ударів, здійснив 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, окупанти намагаються оточити Авдіївку Донецької області. Попри це Сили оборони тримають позиції.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Події
Війна

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
21:03
Пошуковий загін шукає у звільненій Кліщіївці тіла військових
16:59
Борги жителів Донецької області за комунальні послуги перевищили 3 млрд гривень
16:29
У Донецьку через обстріл загинув місцевий житель
16:25
Понад тиждень майже всі жителі Очеретинської громади живуть без світла
16:23
На окупованих територіях росіяни планують посилити перевірки місцевого населення
13:53
Американський військовий назвав цілі, проти яких ракети ATACMS неефективні — Forbes
13:09
Стовп диму піднявся в Куйбишевському районі Донецька після обстрілу
12:54
У дев'яти областях України зафіксовано відключення світла — Міненерго
11:27
Росіяни обстріляли Куп'янський район, поранено мирного жителя
10:44
Окупанти готують наступ на Куп'янськ, перекидають техніку та солдатів із Луганська — АТЕШ
09:08
ЗСУ зайняли важливий плацдарм на лівому березі Дніпра — ISW
08:35
Окупанти знову намагаються оточити Авдіївку, зазнають втрат — Генштаб
08:21
Окупанти шукають у телефонах школярів українські застосунки — ЦНС
08:01
У Пентагоні розповіли, як Україна використовуватиме ракети ATACMS
13:02
Гереги 8 років платили зарплату керівнику «Епіцентру» на окупованому Донбасі — «Схеми»
12:56
В Україні загинув російський бойовик «казак Бабай»
22:00
Обстріл окупованої Луганщини: зруйновано дитячий садок, загинув чоловік
19:30
До Авдіївки перестали доставляти гуманітарну допомогу через загострення ситуації — Барабаш
18:47
На Донеччині планують відновити роботу закритих відділень «Укрпошти»
17:23
Члени сімей загиблих та постраждалі в Грозі почали отримувати виплати
усі новини
21:10
Окупанти вдарили по Кривому Розі, є загиблий та постраждала
21:03
Пошуковий загін шукає у звільненій Кліщіївці тіла військових
20:08
Сили оборони на Авдіївському напрямку відбили близько 20 атак окупантів — Генштаб
19:28
Окупанти заселяються в квартири українців на захоплених територіях — ЦНС
18:45
Армія РФ обстріляла Авдіївку, постраждала жінка
18:36
На Донеччині українські прикордонники вразили окупантів за допомогою FPV-дрону
17:58
У окупантів катастрофічні втрати під Авдіївкою: Зеленський обговорив із Шольцем ситуацію на передовій
17:39
Суд «ДНР» незаконно засудив двох українських військових до 26 років ув`язнення
16:59
Борги жителів Донецької області за комунальні послуги перевищили 3 млрд гривень
16:29
У Донецьку через обстріл загинув місцевий житель
16:25
Понад тиждень майже всі жителі Очеретинської громади живуть без світла
16:23
На окупованих територіях росіяни планують посилити перевірки місцевого населення
16:05
Окупанти відновили наступ на Авдіївку: Барабаш розповів про ситуацію у місті
15:09
Дарійо Срна розповів про своє рішення стати наставником «Шахтаря»
13:53
Американський військовий назвав цілі, проти яких ракети ATACMS неефективні — Forbes
13:41
Популярні способи поповнення рахунку абонента мобільного оператора «Київстар» (реклама)
13:09
Стовп диму піднявся в Куйбишевському районі Донецька після обстрілу
12:54
У дев'яти областях України зафіксовано відключення світла — Міненерго
12:33
Кадри ліквідації техніки РФ з Авдіївки: воїни ССО знищують важку техніку та живу силу окупантів
11:27
Росіяни обстріляли Куп'янський район, поранено мирного жителя
усі новини
ВІДЕО
Пошуковий загін шукає у звільненій Кліщіївці тіла військових Пошуковий загін шукає у звільненій Кліщіївці тіла військових
20 жовтня, 21:03
Стовп диму у Львові. Фото: соцмережі Стовп диму піднявся в Куйбишевському районі Донецька після обстрілу
20 жовтня, 13:09
Термін за «ТікТок»: як переслідують ЛГБТ у Росії ► Термін за «ТікТок»: як переслідують ЛГБТ у Росії ►
19 жовтня, 19:40
Окупанти почнуть патрулювати повітряний простір над Чорним морем. Фото: ТАРС Окупанти патрулюватимуть небо над Чорним морем літаками з «Кинджалами»: нова заява Путіна
18 жовтня, 16:31
Полювання на ЛГБТ у Чечні: тортури, переслідування та «вигнання джинів» ► Полювання на ЛГБТ у Чечні: тортури, переслідування та «вигнання джинів» ►
12 жовтня, 23:23
Зруйновано міст на трасі між містами Ясинувата-Горлівка. Фото: Дмитро Шевченко Внаслідок обстрілу зруйновано міст між Ясинуватою та Горлівкою
12 жовтня, 10:52

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиція, ® — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.
Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама