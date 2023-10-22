На въезде в Киев произошло ДТП: на блокпосту погиб военный

На блокпосту возле Киева сбили военного. Фото: полиция

22 октября в Киевской области водитель легковой машины сбил военного. От полученных травм пострадавший скончался. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.



Происшествие произошло сегодня ночью около 00:30 на блокпосту при въезде в столицу.

«Как стало предварительно известно, водитель, управляя автомобилем «Хонда», двигался по автодороге М-01 в направлении Броварского проспекта и совершил резкое торможение. В дальнейшем не справился с управлением, совершив наезд на военнослужащего, 1976 года рождения, которой нес службу на блокпосту. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении.



Водителя автомобиля «Хонда» следователи задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. На момент совершения ДТП он находился в трезвом состоянии.



Следователи полиции Киева по данному факту начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. Продолжается досудебное расследование.