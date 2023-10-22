На в'їзді до Києва сталася ДТП: на блокпосту загинув військовий

На блокпості біля Києва збили військового. Фото: поліція

22 жовтня на Київщині водій легкової машини збив військового. Від отриманих травм постраждалий помер. Про це повідомили у пресслужбі поліції.



Пригода сталася сьогодні вночі близько 00:30 на блокпосту під час в'їзду до столиці.

«Як стало попередньо відомо, водій, керуючи автомобілем «Хонда», рухався автошляхом М-01 у напрямку Броварського проспекту і здійснив різке гальмування. Надалі не впорався з управлінням, здійснивши наїзд на військовослужбовця, 1976 року народження, який ніс службу на блокпосту. Від отриманих травм постраждалий помер на місці події», — йдеться у повідомленні.



Водія автомобіля «Хонда» слідчі затримали у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. На момент скоєння ДТП він перебував у тверезому стані.



Слідчі поліції Києва за цим фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху чи експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Продовжується досудове розслідування.