Украинцев заставляют сдавать кровь для захватчиков на временно оккупированных территориях — ЦНС

На временно оккупированных территориях захватчики начали кампанию по принудительному донорству крови для лечения раненых российских военных. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС).

На захваченных землях Донбасса в центры сдачи крови сгоняют коллаборантов, студентов фейковых «вузов» и участников «добровольных» движений, которые подконтрольны Кремлю, говорится в сообщении.

«Сдача крови происходит под подпись, и отказ может иметь последствия. При этом агрессор не скрывает, что сдача происходит на потребности оккупационных войск, которые имеют огромные потери в своих бессмысленных попытках захватить больше земли. Однако эти намерения и дальше будут обращаться для россиян потерями», — отмечает ЦНС.