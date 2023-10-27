В Купянском районе пройдет принудительная эвакуация семей с детьми

В части Купянского района принудительно эвакуируют семьи с детьми. Фото: Олег Синегубов

В Харьковской области объявили принудительную эвакуацию семей с детьми из Купянской, Кондрашевской и Куриловской громад Купянского района Харьковской области, которые находятся под постоянными российскими обстрелами. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.



В частности, эвакуация пройдет в таких населенных пунктов: с. Кондрашовка, с. Тищенковка, г. Купянск, пгт Купянск-Узловой, пгт Ковшаровка, с. Глушковка, с. Колесниковка, с. Куриловка, с. Новоосиново, с. Подолы. В настоящее время в этих населенных пунктах находится 275 детей.



Кроме того, согласно решению Совета обороны, детям будет запрещено въезжать в указанные громады.



«Важно: дети могут быть эвакуированы обязательно по меньшей мере с одним родителем или другим опекуном. Все эвакуированные мы обеспечиваем жильем и поддержкой от международных гуманитарных организаций», - отметил глава региона.



Напомним, продолжается эвакуация в более безопасные регионы Украины жителей Донецкой области. Помощь в этом населению оказывают полицейские и спасатели.