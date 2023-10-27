У Куп`янському районі пройде примусова евакуація сімей з дітьми

У частині Куп'янського району примусово евакуювали сім'ї з дітьми. Фото: Олег Синєгубов

У Харківській області оголосили примусову евакуацію сімей з дітьми з Куп'янської, Кіндрашівської та Курилівської громад Куп'янського району Харківської області, які перебувають під постійним російським обстрілом. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.



Зокрема, евакуація пройде до таких населених пунктів: с. Кіндрашівка, с. Тищенківка, м. Куп'янськ, смт Куп'янськ-Вузловий, смт Ківшарівка, с. Глушківка, с. Колісниківка, с. Курилівка, с. Новоосинове, с. Подоли. Нині у цих населених пунктах перебуває 275 дітей.



Крім того, згідно з рішенням Ради оборони, дітям буде заборонено в'їжджати до зазначених громад.



«Важливо: діти можуть бути евакуйовані обов'язково щонайменше з одним із батьків або іншим опікуном. Усі евакуйовані ми забезпечуємо житлом та підтримкою від міжнародних гуманітарних організацій», — зазначив голова регіону.



Нагадаємо, триває евакуація до більш безпечних регіонів України мешканців Донецької області. Допомога у цьому населенню надають поліцейські та рятувальники.