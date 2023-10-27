Ликвидировали 40 единиц техники и 165 оккупантов: ССО рассказали о потерях ВС РФ за неделю

Украинские военные Сил специальных операций (ССО) за прошедшую неделю потери россиян составили около 40 единиц вооружения и военной техники. Также уничтожены 165 оккупантов. Об этом сообщили в пресс-службе ССО.



«Силы специальных операций продолжают уничтожать врага по всем операционным направлениям, как на линии разграничения, так и глубоко в тылу», — говорится в сообщении.



Отмечается, что на Донецком направлении за счет ловких действий бойцов ССО «пострадал» «Владимир» — такое символическое название имеет российский основной боевой танк третьего поколения Т-90.



Кроме того, в Бахмуте оккупанты пытались применять средства радиоэлектронной борьбы — наши ударные дроны вывели ее из строя.



Большие потери понес оккупант на Авдеевском направлении. Попытка россиян прорвать нашу оборону закончилась потерей их БТРов, танков и живой силы противника.





Также украинские бойцы уничтожили вражеский РЛС «Зоопарк-1», а на Запорожском направлении военные ССО уничтожили техники россиян на 25 млн долларов.



Напомним, украинские военнослужащие продолжают поражать российскую технику в Донецкой области. Так, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский показал, как работают защитники из 77 отдельной аэромобильной бригады на Бахмутском направлении.