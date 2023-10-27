Ліквідували 40 одиниць техніки та 165 окупантів: ССО розповіли про втрати ЗС РФ за тиждень

Українські військові Сил спеціальних операцій (ССО) за минулий тиждень втрати росіян становили близько 40 одиниць озброєння та військової техніки. Також знищено 165 окупантів. Про це повідомили у пресслужбі ССО.



«Сили спеціальних операцій продовжують знищувати ворога за всіма операційними напрямками, як на лінії розмежування, так і глибоко в тилу», — йдеться в повідомленні.



Зазначається, що на Донецькому напрямку за рахунок спритних дій бійців ССО «постраждав» «Володимир» — таку символічну назву має російський основний бойовий танк третього покоління Т-90.



Крім того, в Бахмуті окупанти намагалися застосовувати засоби радіоелектронної боротьби — наші ударні дрони вивели її з ладу.



Великих втрат зазнав окупант на Авдіївському напрямку. Спроба росіян прорвати нашу оборону закінчилася втратою їхніх БТРів, танків та живої сили супротивника.





Також українські бійці знищили ворожу РЛС «Зоопарк-1», а на Запорізькому напрямку військові ССО знищили техніки росіян на 25 млн доларів.



Нагадаємо, українські військовослужбовці продовжують вражати російську техніку на Донеччині . Так, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський показав, як працюють захисники з 77 окремої аеромобільної бригади на Бахмутському напрямку.