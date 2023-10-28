Перевод часов-2023: украинцы будут спать на час дольше

В этом году переход на зимнее время для всех украинцев состоится в воскресенье, 29 октября, в 4 часа ночи всем потребуется перевести стрелки часов на час назад — 03:00.



И следующие сутки автоматически увеличатся на час. Такой переход предусмотрен постановлением Кабмина №509 «О порядке исчисления времени на территории Украины» от 13 мая 1996 года.



Для чего переводят часы



Переводить часы стали для более эффективного использования дневного света и экономии электроэнергии вечером. В Великобритании зимний и летний порядок исчисления времени впервые ввели в 1908 году. В Украине стрелки стали регулярно переводить с 1981 года.



В то же время, эффективность перехода в современных реалиях ставится под сомнение. Около 140 стран не использовали такую практику либо отказались от нее. А ежегодный переход на летнее время и возвращение к зимнему сейчас используют примерно в 60 странах мира.



Отмену перевода часов поддержал Европарламент. В Украине также были попытки отказаться от зимнего и летнего времени. Последняя такая попытка в марте 2021 года не закончилась успехом: Верховная Рада провалила голосование во втором чтении и отправила законопроект на доработку. Согласно ему, Украина должна была остаться на зимнем времени.



Что в оккупации



Оккупационные «администрации» на захваченных российскими силами территориях перевод часов игнорируют, и собираются жить по московскому времени.



В оккупированных частях Донецкой и Луганской областей, а также в Крыму людей вынуждают жить по московскому времени еще с 2014 года. Тогда же переход на летнее и зимнее время был отменен на территории РФ.



В зимний период разница между неподконтрольными территориями и остальной Украиной составляет один час.