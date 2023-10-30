В Донецкой и еще в 13 областях Украины запретили ходить в лес

Ограничения на посещение леса есть на всех освобожденных от российской оккупации территориях. В частности, запрет действует в 14 областях. Об этом сообщил пресс-офицер ГСЧС Украины Александр Хорунжий.

«Ограничения фактически есть на всех деоккупированных территориях. Давайте подождем с посещением лесов до того момента, пока саперы обследуют территории на предмет наличия боеприпасов», — заявил он.

Хорунжий добавил, что по решениям областных военных администраций, запрет на посещение лесов касается 14 областей, а именно: Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской.

В частности, опасность есть на территориях, которые были под российской оккупацией, где присутствовал агрессор, где происходили боевые действия или на участках, которые находились под обстрелами.