У Донецькій та ще у 13 областях України заборонили ходити до лісу

Обмеження відвідування лісу є всіх звільнених від російської окупації територіях. Зокрема, заборона діє у 14 областях. Про це повідомив прес-офіцер ДСНС України Олександр Хорунжий.

«Обмеження фактично є на всіх деокупованих територіях. Давайте почекаємо з відвідуванням лісів до того моменту, поки сапери обстежать території щодо наявності боєприпасів», — заявив він.

Хорунжий додав, що за рішеннями обласних військових адміністрацій заборона на відвідування лісів стосується 14 областей, а саме: Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Київської, Кіровоградської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Сумської, Харківської, Черкаської та Чернігівської.

Зокрема, небезпека є на територіях, які були під російською окупацією, де був агресор, де відбувалися бойові дії або на ділянках, які перебували під обстрілами.